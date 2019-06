Trump, glumeț cu Putin la summitul din Japonia: ”Nu te amesteca în alegeri”

Trump a părut să minimalizeze scandalul generat de presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA, din 2016. Întrebat de un reporter dacă va aduce problema în discuţia pe care urma să o aibă cu Putin, preşedintele Statelor Unite a răspuns: "Da, desigur" şi a arătat spre liderul de la Kremlin, căruia i s-a adresat apoi direct. Acesta a continuat să zâmbească şi în timp ce i se traducea schimbul de replici şi chiar a râs la apelul jovial repetat de Trump: "Te rog, nu te amesteca în alegeri. Nu te amesteca în alegeri".

