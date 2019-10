Trump, discuție aprinsă cu un reporter, despre cazul Biden: ”Mi se pare scandalos”

Donald Trump este din ce în ce mai înfuriat de ancheta Congresului, vizând declanşarea procedurii pentru destituirea să.

Miercuri seară, tirada lui împotriva jurnaliştilor şi a democraţilor l-a pus într-o situaţie delicată pe oaspetele său, preşedintele Finlandei.

"Farsă, prostie, aiureală, trădare" sunt termenii în care vorbeşte preşedintele de investigaţia cu privire la tentativa lui, de a-şi compromite rivalul politic, cu ajutorul Kievului.

Cum l-au prins pe Donald Trump, jurnaliştii s-au repezit să ceară clarificări despre scandalul momentului la Washington.

Reporter: Ce voiaţi să verifice ucrainienii despre familia Biden?

Trump: Biden şi fiul lui sunt escroci până în măduva oaselor, fiul lui Biden a făcut milioane de dolari în Ucraina.

Nesatisfăcut de răspuns, reporterul agenţiei Reuters, Jeff Mason, a insistat, declanşând o adevărată furtună.

Mason:Ce v-am întrebat eu este ce anume doreaţi să facă preşedintele Zelensky în legătură cu fostul vicepreşedinte Biden?

Trump: Cu mine vorbiţi?

Mason:Da, am reluat întrebarea ințială.

Trump: Îl aveţi aici pe preşedintele Finlandei, întrebaţi-l şi pe el ceva.

Mason: Am o întrebare şi pentru domnia sa, dar vreau să lămuresc chestiunea despre care v-am întrebat.

Trump: Tu mă auzi ori nu? Întreabă-l ceva şi pe preşedintele Finlandei. Tocmai am dat eu un răspuns amplu, acum întrebaţi-l ceva şi pe acest domn. Nu fi necioplit!

Mason: Nu vreau să fiu nepoliticos, vreau doar să vă dau şansa de a răspunde cu adevărat întrebării mele.

Trump: Am răspuns deja, totul nu e decât o mascaradă şi ştiţi bine cine o joacă. Oameni ca tine şi presa care vehiculează ştiri false. De multe ori, eu îi spun chiar "presa coruptă" pentru că sunteţi corupţi. Mare parte din presa din această ţară nu e doar falsă, ci şi coruptă.

Preşedintele Trump s-a lăsat dus de val şi l-a acuzat de "trădare" pe şeful comisiei de informaţii din Congres, democratul Adam Schiff.

Trump: ”Mi se pare scandalos că Adam Schiff a ştiut dinainte (de raportul denunţătorului). Aş merge chiar mai departe. Cred că de fapt l-a ajutat pe denunţător să scrie raportul. Când cineva inventează pe marginea unei conversaţii avute cu alt lider şi o face să sune atât de rău, asta este pur şi simplu diavolesc”.

În timp ce liderul de la Casa Albă făcea această criză de nervi în faţa camerelor de luat vederi, la Moscova, preşedintele Vladimir Putin era atât de bine dispus şi de relaxat încât se ţinea de glume pe seama Americii:

Keir Simmons, moderator: Va încerca Rusia să influenţeze alegerile prezidenţiale americane din 2020, aşa cum susţine Robert Mueller?

Putin:Vă spun un secret: da, categoric o s-o facem, ca să fiţi în sfârşit mulţumiţi. Dar să nu spuneţi nimănui, bine?

