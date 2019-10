Donald Trump, răbufnire furioasă față de jurnaliști și democrați. Cuvântul vulgar folosit

Comitetele din Congres cer documente legate de afacerile Administrației cu Ucraina, scandal aflat în prezent în centrul inițierii procedurii de destituire, relatează BBC.

Utilizând un limbaj violent, președintele republican a acuzat liderii Partidului Democrat de nesinceritate și chiar trădare.

Democrații au apărat ancheta și au promis un proces corect.

În cadrul unei conferințe de presă cu omologul său finlandez Sauli Niinistö, Donald Trump l-a numit „corupt” pe Joe Biden și pe fiul său, Hunter.

Donald Trump a direcționat o mare parte din criticile asle spre Adam Schiff, șeful Comitetului de Informații din Camera Reprezentanților, numindu-l „smecherul Schiff”, un „infractor” și a spus că „ar trebui să își dea demisia din birou cu rușine”.

„Sincer, ar trebui să îl investigheze pentru trădare”, a declarat Donald Trump.

De asemenea, președintele american consideră că Schiff „a ajutat la scrierea” plângerii făcute de informator, fără să ofere însă dovezi.

Donald Trump a încercat să discrediteze nemulțumirile la adresa sa, spunând că doar informatorii „legitimi” ar trebui protejați.

„Țara aceasta trebuie să afle cine a fost această persoană, deoarece este un spion, în opinia mea”, a declarat Trump.

Președintele a numit ancheta „o schema” și „o crimă frauduloasă împotriva cetățenilor americani”, menționând însă că va coopera tot timpul cu Congresul.

Anterior, Donald Trump a atacat-o pe cea mai puternică persoană din Partidul Democrat, Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, și pe Schiff, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

„Democrații care nu fac nimic ar trebui să se concentreze pe consolidarea țării noastre, nu să piardă timpul și energia tuturor cu rahaturi, ceea ce au făcut încă de când am fost ales cu o mare majoritate în 2016, 223-306. Găsiți un candidat mai bun de data asta, veți avea nevoie”, a declarat președintele american.

De asemenea, Donald Trump i-a transmis lui Nancy Pelosi că ar trebui să se concentreze mai mult pe orașul ei, San Francisco, pe care l-a descris drept un „oraș cort” pentru oameni ai străzii.

Președintele american l-a atacat de asemenea și pe un reporter al agenției de presă Reuters prezent la Casa Albă, care l-a întrebat în ce consideră că ar consta trădarea.

Donald Trump a spus că există cei care cred că este un „geniu stabil” și că „probabil că va aduce multe litigii” împotriva celor care au participat în investigația privind Rusia.

Când reporterul a insistat cu întrebarea, președintele l-a întrerupt dur: „Nu fi grosolan”.

Ancheta de destituire, care ar putea să îl înlăture pe Trump din funcție, este bazată pe plângerea unui informator în ceea ce privește o convorbire telefonică dintre președinte și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, din data de 25 iulie.

În cadrul acestei convorbiri, Donald Trump a cerut anchetarea rivalului său politic democrat, Joe Biden, și a fiului acestuia, care lucra cu o firmă ucraineană.

Oponenții lui Trump l-au acuzat că a pus presiune pe un aliat vulnerabil al Statelor Unite pentru a interfera în alegerile din 2020 în beneficiul său.

