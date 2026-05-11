La audierea de confirmare în comisia parlamentară pentru politicile privind comunităţile maghiare din afara ţării - care a aprobat nominalizarea sa cu şase voturi pentru şi două împotrivă -, Tarr a asigurat că ministerul său va stabili şi consolida cadre de dialog cu diaspora şi comunităţile etnice maghiare, interacţionând cu liderii aleşi, membrii şi reprezentanţii civili ai acestora.

El a subliniat că este important ca aceste comunităţi să decidă singure cine le reprezintă şi cum, adăugând că guvernul ungar vrea să lucreze doar cu liderii aleşi de ele.

Tarr a promis totodată că nu va exista nicio interferenţă politică prin finanţare şi nicio reducere a drepturilor dobândite.

Banii pentru maghiarii din România și restul țărilor vecine Ungariei, sub lupa noii puteri de la Budapesta

Viitorul ministru a afirmat, de asemenea, că va avea loc o revizuire completă a sistemelor de sprijin pentru maghiarii din străinătate, inclusiv audituri financiare, menţionând că guvernul va iniţia proceduri legale când va fi necesar. Deşi unele finanţări vor fi examinate retroactiv pe parcursul a un deceniu, accentul se va pune în principal pe ultimii cinci ani, a indicat Tarr.

El a promis că va păstra instituţii vitale pentru limba şi cultura maghiară, numind supravieţuirea lor cheia dezvoltării naţionale şi a adăugat că îşi propune de asemenea să "promoveze reconcilierea în cadrul naţiunii maghiare" şi să "abordeze nemulţumirile acumulate", inclusiv reforme ale legii electorale pentru a asigura un vot corect pentru maghiarii din străinătate.

În acest context, Tarr a acuzat guvernul anterior că a folosit politica privind diaspora ca armă, "transformând ura într-un export". Potrivit lui, în timp ce finanţarea pentru politicile privind diaspora a crescut de zece ori, aceasta a fost utilizată în mod abuziv în scopuri de "clientelism politic".

Ca răspuns la o întrebare din partea unei deputate Fidesz despre legea educaţiei din Ucraina, Tarr a criticat ceea ce a calificat drept inacţiunea guvernului Orban în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei, unde, a spus el, comunitatea maghiară se confruntă cu depopularea. El a adăugat că o viitoare întâlnire a prim-ministrului Peter Magyar cu preşedintele Ucrainei se va concentra pe drepturile minorităţilor.