Trump îl atacă pe președintele CNN, care ar trebui ”să fie concediat”: ”Rating-urile sale sunt praf”

Potrivit BBC News, Trump afirmă că ”ura și părtinirea extremă” a CNN-ului față de el face ca această organizație media să fie ”incapabilă să mai funcționeze”.

”Micul Jeff Z a făcut o treabă groaznică, ratingurile sale sunt praf, iar AT&T ar trebui să-l concedieze, pentru a-și salva credibilitatea”, a scris el pe rețeaua de socializare.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility!