Trump a subliniat că ţările NATO au susţinut războiul comun SUA-Israel, care a intrat acum în a treia săptămână, chiar dacă nu au dorit să se implice.

„Cred că NATO face o greşeală foarte prostească”, a spus Trump. „Toată lumea este de acord cu noi, dar nu vor să ajute. Şi noi, ştiţi, noi, ca Statele Unite, trebuie să ţinem minte asta, pentru că ni se pare destul de şocant”, a adăugat el.

Trump nu a dat însă niciun indiciu că intenţionează să pedepsească aliaţii NATO pentru poziţiile lor, în timp ce răspundea la întrebările reporterilor în Biroul Oval, cu ocazia vizitei de Ziua Sfântului Patrick a prim-ministrului irlandez Micheal Martin.

Întrebat despre posibilitatea de a riposta împotriva aliaţilor NATO pentru că se abţin, Trump a spus că „nu are nimic în minte în acest moment”.

Preşedintele a ameninţat în trecut că va retrage Statele Unite din NATO, dar nu a adus acest subiect în discuţie marţi.

Trump a făcut apel la alte ţări să ajute la păstrarea ordinii în Strâmtoarea Ormuz, pe unde este transportat 20% din petrolul mondial, după ce Iranul a răspuns la atacurile SUA-Israel folosind drone, rachete şi mine pentru a închide efectiv canalul pentru petroliere.

Însă mai mulţi aliaţi ai SUA au declarat luni că nu au planuri imediate de a trimite nave pentru a ajuta la deblocarea strâmtorii, respingând efectiv cererea lui Trump de sprijin militar.

Marţi dimineaţă, Trump a scris pe Truth Social că datorită faptului că SUA au avut un astfel de succes militar, nu mai au nevoie şi nu mai doresc să beneficieze de asistenţa ţărilor NATO.

„NICIODATĂ NU AM AVUT!”, a ţinut el să sublinieze şi a menţionat în mod special Japonia, Australia şi Coreea de Sud.