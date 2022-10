Trei răniți într-un atac cu cuțitul împotriva manifestanţilor pro-democraţie în faţa ambasadei Iranului din Berlin

Agresorii au dat jos steaguri şi bannere care erau agăţate de o rulotă parcată nu departe de ambasadă. Apoi, ei au încercat să deschidă uşa rulotei. Între agresori şi manifestanţii din rulotă a izbucnit un confllict, relatează News.ro.

Trei manifestanţi au fost răniţi. Doi dintre ei au fost spitallizaţi.

