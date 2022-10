Reacția Marii Britanii după ce Rusia i-a acuzat pe britanici de exploziile de la Nord Stream și un atac cu drone în Crimeea

„Pentru a deturna atenţia de la gestionarea dezastruoasă a invaziei ilegale a Ucrainei, Ministerul rus al Apărării recurge la răspândirea unor afirmaţii false de o amploare epică”, a scris pe Twitter Apărarea britanică.

„Această ultimă poveste inventată spune mai multe despre disputele din cadrul guvernului rus decât despre Occident”, a mai declarat ministerul, potrivit France Presse şi Reuters, citate de Agerpres.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale

This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west