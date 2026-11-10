Este cel mai recent incident care afectează lanțul de aprovizionare al gigantului american în India, cea mai importantă bază de producție a sa după China, relatează Reuters.

Decesele au avut loc luni seara și vor face obiectul unei anchete desfășurate de Apple, Tata și autoritățile locale, au declarat oficiali din regiune și două surse din industria de profil, care au cunoștințe directe despre incident.

Divizia de electronică a grupului Tata, conglomerat indian cu activități în numeroase domenii, de la industria alimentară până la aviație, asigură aproximativ 40% din asamblarea telefoanelor iPhone în India. Restul producției este realizat de Foxconn.

În ultimele luni, operațiunile Tata din domeniul producției de iPhone s-au confruntat cu mai multe probleme, printre care un atac informatic de tip ransomware și acuzații privind poluarea apei.

Pe măsură ce Apple și-a extins producția în afara Chinei, India a devenit un centru important de fabricație, asigurând în prezent aproximativ 25% din producția mondială de iPhone-uri.

Cei trei muncitori au murit în timpul unor lucrări de mentenanță la o stație de tratare a apelor uzate din fabrica situată în orașul Hosur, în statul Tamil Nadu, a declarat Dinesh Kumar, un oficial al administrației locale.

Stația era operată de Nalco Water, companie care face parte din grupul american Ecolab. Potrivit oficialului, muncitorii au inhalat gaze în timp ce inspectau un rezervor exterior utilizat în procesul de nanofiltrare.

Tata Electronics, Apple și Nalco Water nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta incidentul.

Tamil Nadu, o regiune industrială importantă

Statul Tamil Nadu reprezintă un important centru industrial al Indiei, găzduind fabrici ale unor companii internaționale precum Foxconn, Hyundai, VinFast și BMW.

Ministrul Industriei din regiune, Virudhai Magal Keerthana, a transmis într-o postare pe platforma X că moartea celor trei muncitori va fi investigată în detaliu și că vor fi luate măsurile necesare în funcție de concluziile anchetei.

Producția nu a fost afectată de incident, deoarece fabrica era închisă în această săptămână pentru sărbătoarea hindusă Diwali, au declarat cele două surse din industria de profil. Acestea au precizat că atât Tata, cât și Apple vor desfășura propriile investigații.

Fabrica Tata din Hosur s-a confruntat în repetate rânduri cu probleme. În 2024, un incendiu a dus la oprirea producției la unitatea unde erau fabricate componente pentru iPhone. De asemenea, în acest an, autoritățile regionale au avertizat că ar putea dispune închiderea fabricii din cauza unor suspiciuni privind contaminarea apelor subterane, însă ulterior au renunțat la această măsură.

Separat, Reuters a relatat că un atac informatic de tip ransomware asupra unei fabrici de iPhone-uri aflate în aceeași incintă a dus la scurgerea unor documente legate de modelul iPhone 18 Pro, care nu fusese lansat la momentul respectiv.