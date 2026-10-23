Celebrul proiect fotografic aduce față în față moda și istoria, trecutul și prezentul Indiei. Andreea Esca a stat de vorbă cu protagoniștii.

Palate impunătoare, străzi în care viața pulsează la fiecare pas, tradiții vechi de mii de ani și o lume modernă, în continuă transformare. India este o țară a contrastelor, iar anul acesta a devenit sursa de inspirație pentru unul dintre cele mai exclusiviste proiecte fotografice din lume. Nouă femei din lumea artelor, cu legături puternice cu India, au devenit protagonistele portretelor realizate de fotograful norvegian Sølve Sundsbø.

Freida Pinto, actrița cunoscută în întreaga lume după succesul filmului „Slumdog Millionaire”, ne spune că India e mult mai mult decât imaginea pe care lumea și-a format-o despre această țară.

Freida Pinto, actriță: „Eu sunt indiancă, dar locuiesc în America. Padma Lakshmi locuiește și ea în America. Bhavitha călătorește în întreaga lume. Aditi locuiește în India. Cred că toate acestea arată că suntem o națiune cu o prezență globală. Și sper ca oamenii să privească acest calendar și să descopere singuri acest lucru”.

Andreea Esca: Dacă vorbim despre femeile din calendar și, în general, despre femeile din India, ce mesaj ai vrea să le transmiți fetelor tinere?

Freida Pinto, actriță: Mai ales dacă vorbim despre fetele din țara mea, sper să știe că visurile nu sunt rezervate doar câtorva fete. Visurile nu au limite și sunt pentru toată lumea. Știu că uneori este foarte greu să crezi asta într-o țară precum India, unde în anumite regiuni există multe dificultăți și unde unele fete nu au aceleași oportunități ca altele.”

Andreea Esca: „A 53-a ediție a Calendarului Pirelli «The Cal 2027» celebrează India și nu oricum, ci prin lentilele a trei fotografi. Este vorba de fotograful de modă care a realizat și Calendarul Pirelli de anul trecut, cel norvegian, un fotojurnalist renumit din India, cel care a realizat documentare despre această țară timp de 60 de ani, și fiica acestuia, care a preluat proiectul cu Pirelli pentru că tatăl ei a decedat în aprilie 2026, înainte să termine colaborarea cu Pirelli, iar perspectiva pe care ne-o oferă tânăra fotografă este absolut extraordinară.”

Avani Rai, fotografă: „Cred că primul lucru pe care mi-am dorit să-l fac a fost să ieșim în stradă. Inițial, urma să fotografiem într-un studio, dar eu am vrut să merg pe străzile lui preferate, pe străzile pe care le iubea. Așa că am început să caut și să mă plimb împreună cu șoferul nostru, care, de fapt, a lucrat cu tatăl meu în ultimii 37 de ani. Mă cunoaște de când m-am născut.”

Andreea Esca: A existat vreun moment, în timpul ședințelor foto, în care i-ai simțit prezența, chiar dacă el nu mai era acolo?

Avani Rai, fotografă: Uneori, când aproape totul era perfect aliniat, dar momentul potrivit încă nu apăruse, mă uitam în spate și mă surprindeam spunând: «Tata, te rog!» Și atunci se întâmpla ceva. Apărea imaginea.”

Unul dintre cei mai apreciați fotografi de modă contemporani, Sølve Sundsbø mărturisește că nici cel mai experimentat fotograf străin nu poate surprinde pe deplin spiritul unei țări, așa cum îl cunosc locuitorii ei.

Sølve Sundsbø, fotograf: „Când mi s-a propus prima dată proiectul, am fost reticent, pentru că eu sunt din Norvegia.”

E ca și cum m-aș duce să fotografiez România. N-aș putea să pretind că o pot surprinde în esența ei. Dar dacă mi-ai spune: «Există un fotograf român în vârstă, care a documentat România timp de peste 50 de ani, aproape 60, și el se va ocupa de această parte. Tu poți să te concentrezi doar asupra unui anumit aspect.» Atunci, da. Așa trebuia privit proiectul și așa l-am privit și eu.”

Lansat pentru prima dată în 1964, Calendarul Pirelli a devenit, de-a lungul deceniilor, un reper al fotografiei artistice și de modă.