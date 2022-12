Trei morți după o explozie la un gazoduct din Rusia, care transporta gaz în Europa. Reacția guvernului României VIDEO

Responsabili locali au indicat pe Telegram că fluxul de gaz prin secţiunea gazoductului Urengoi-Pomarî-Ujgorod a fost întrerupt de la ora 10:50 GMT, scrie Agerpres.

Potrivit serviciilor de urgenţă locale, citate de TASS, trei persoane au decedat şi una a fost rănită.

Ministerul regional pentru Situaţii de Urgenţă din Ciuvaşia a precizat că explozia s-a produs în timpul lucrărilor de mentenenţă planificate, în apropiere de satul Kalinino, la circa 150 km vest de Kazan. Flacăra produsă de explozie a fost stinsă, a indicat aceeaşi sursă.

An explosion occurred on a gas pipeline between the village of Kalinino and the village of Yambakhtino in the Vurnarsky District of #Chuvashia. pic.twitter.com/hcX7HJEMv3