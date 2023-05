Transformare incredibilă a unui fotomodel Playboy, după ce s-a lăsat de băutură și droguri. „Beam ca să-mi înec amarul”

CJ Sparxx, coprezentatoarea podcastului Inside OnlyFans, susține că abuzul de substanțe a început când avea doar 18 ani, când era invitată la numeroase petreceri, care aveau loc în vile luxoase din Los Angeles, scrie Daily Star.

Vezi AICI cum arăta modelul înainte de transformare

În unele zile se simțea atât de deprimată încât le spunea membrilor familiei că vrea să-și ia viața. Cu toate acestea, femeia în vârstă de 35 de ani, din Los Angeles, SUA, a sărbătorit recent patru ani de abstinență, după ce a decis să renunțe definitiv la acest obicei autodistructiv.

Femeia spune că s-a lăsat de droguri și alcool pentru că voia să devină un model Playboy și o vedetă OnlyFans.

„Am început să beau la începutul adolescenței mele. Odată ce am prins gustul, am crezut că gata, în sfârșit, pot gândi limpede. Imediat am devenit dependentă. După ce am terminat liceul, am început să beau pentru a-mi îneca amarul, iar apoi am descoperit cocaina și a devenit și mai rău, pentru că o făceam pentru a putea bea mai mult”, a declarat modelul.

Modelul a mai spus că petrecea în fiecare noapte în vile luxoase de pe dealurile Hollywood-ului, iar timp de 15 ani s-a confruntat cu dependența de alcool și droguri.

„Am băut ca să-mi înec amarul și, prin urmare, am pierdut multe lucruri”, a mai adăugat modelul.

În multe dintre momentele în care era sub influența alcoolului și a stupefiantelor, modelul îi trimitea mesaje fratelui său, spunându-i că are gânduri sinucigașe.

Însă, într-o bună zi a decis să pună capăt acestei adicții. Femeia are patru ani de când nu mai consumă alcool și droguri și, mai mult decât atât, de atunci s-a ambiționat și a decis să facă o schimbare radicală în viața ei.

CJ Sparxx a apărut în Playboy Mexico și câștigă aproximativ 30.000 de euro pe lună din conținut postat pe OnlyFans.

Sursa: Daily Star
Dată publicare: 17-05-2023 16:58