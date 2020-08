Tragedie pe șosea. Șocul unei femei care și-a văzut soțul și copiii morți în mașină

Bărbatul avea 49 de ani, fiul său 14 ani, iar fiica sa 6. Mama lor, în vârstă de 45 de ani, se afla de asemenea în mașină, dar a supraviețuit și a reușit să iasă singură din autoturismul distrus pentru a da alarma, relatează BBC.

Familia se întorcea spre casă, noaptea, dintr-o excursie de o zi, iar condițiile meteo erau slabe, conform autorităților.

Un preot care a mers la fața locului pentru a o consola pe femeie a descris scena ca fiind „traumatizantă”. Spune că s-a rugat cu aceasta pentru puțin timp, femeia fiind șocată de cele întâmplate.

Capul familiei lucra din greu să pornească o afacere în domeniul grădinăritului, în timp ce soția sa este asistentă la un spital din zonă. Copiii lor urmau să înceapă școala săptămâna viitoare, așa că au decis să petreacă o zi împreună la cinema și la o sală de jocuri. Pe drum spre casă condițiile meteo s-au înrăutățit, a început să plouă și să bată vântul, iar mașina acestora ar fi derapat pe asfaltul ud, spun polițiștii.

The county Donegal village of Moville is is mourning after the death of a local man and two children in a car crash. John Mullan, his six-year-old daughter Amelia and her brother Tomas, who was 14, died when their car left the road and went into the water at Quigley's Point. pic.twitter.com/fJKutwbMKa