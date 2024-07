Tragedie în Nepal. Cel puțin 18 oameni au murit după ce un avion a derapat de pe pistă în Kathmandu. Un singur om a scăpat

O persoană a supraviețuit accidentului Saurya Airlines, a precizat Autoritatea Aviației Civile într-un comunicat.

Toate cele 19 persoane aflate la bordul avionului erau angajați ai transportatorului, potrivit poliției. Imaginile de la poliția din Nepal au arătat fum gros ieșind din aeronava în flăcări de pe pista aeroportului.

Aeronava s-a prăbușit pe pistă în timp ce decola din Kathmandu spre Pokhara în jurul orei locale 11 a.m. miercuri, a declarat pentru CNN Gyanendra Bhul, un ofițer de informații de la Aeroportul Internațional Tribhuvan.

Bhul a adăugat că aeronava se afla pe drum în scopuri de întreținere tehnică. Cel mai recent accident evidențiază încă o dată pericolele călătoriei cu avionul în Nepal, o țară adesea menționată ca fiind unul dintre cele mai riscante locuri pentru a zbura din cauza terenului său muntos.

2024-07-24: Saurya Airlines CRJ-200 had crashed on take-off at Kathmandu-Tribhuvan Intl Airport(VNKT), Nepal with 19 people on board. The flight was bound for Pokhara. More to come.. pic.twitter.com/mKZ0gql4sY