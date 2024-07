Zeci de persoane, căutate după o alunecare de teren în Nepal. „Şansele de a găsi supravieţuitori sunt reduse”

„Vom căuta în toate locurile posibile", a asigurat Indra Dev Yadav, şeful districtului central Chitwan, unde s-a produs accidentul. „Ne vom folosi toate capacităţile pentru căutare şi salvare, în ciuda nivelului apei, a curentului şi a noroiului", a adăugat el.

Operaţiunile fuseseră întrerupte vineri, la căderea nopţii, fără a fi găsită nicio urmă a vehiculelor sau a persoanelor dispărute. Alunecarea de teren a împins cele două autobuze de pe şosea şi acestea au căzut de la cel puţin 30 de metri în râul Trishuli.

Potrivit unui oficial al guvernului local, Khiminanda Bhusal, cele două autobuze transportau 24 şi respectiv 42 de pasageri, dar trei persoane au reuşit să scape sărind pe fereastră. Supravieţuitorii sunt în afara oricărui pericol, iar unul a fost externat din spital.

Seven Indians died and 50 are missing after landslides swept two buses into the Trishuli River in Chitwan district, #Nepal.

Local reports indicate three passengers escaped by jumping out. pic.twitter.com/3EZ4kV4XFY