Tragedie în Kazahstan. Un avion cu 100 de persoane la bord s-a prăbușit. Cel puțin 14 morți

Potrivit Agerpres, care citează Reuters, avionul care se îndrepta spre capitala Nur-Sultan "a pierdut altitudine în timpul decolării şi a lovit un gard din beton" înainte de a se izbi de o clădire cu două etaje, a informat Comitetul aviaţiei civile din Kazahstan într-un comunicat.

#Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100 #Almaty #Алматы pic.twitter.com/qx9HiKbjSn