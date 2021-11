Toate cele 7 persoane aflate la bordul avionului prăbuşit în Siberia au murit

Aeronava a ”dispărut de pe raradre” în timp ce se afla în faza de aterizare, în apropiere de oraşul Irkuţk, în Siberia, a anunţat într-un comunicat publicat pe Telegram miercuri Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă.

Russia: 7 people killed in crash of Russian An-12 plane: An-12 cargo plane crashed on the evening of November 3, a few kilometers from Irkutsk. All on board were killed, according to various sources, from 5 to 7 people.The first video from the place where AN 12 fell near Irkutsk pic.twitter.com/zTKjB2HsIa