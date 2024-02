Ținută legată de gât într-o celulă cu șoareci. O femeie a apărut în fața unui tribunal din Ungaria legată cu lanțuri | VIDEO

Femeia a fost arestată anul trecut la Budapesta, fiind suspectată că a fost implicată în atacurile împotriva participanților la comemorările de Ziua Onoarei din Ungaria.

În fiecare an, la 11 februarie, zeci de neonaziști onorează încercarea eșuată de evadare a forțelor naziste și a soldaților maghiari din Budapesta în timpul asediului Armatei Roșii asupra orașului, în 1945. Evenimentul atrage sprijinul manifestanților antifasciști vehemenți.

Ilaria Salis, o activistă antifascistă, a fost adusă în fața instanței cu mâinile și picioarele încătușate, fiind legată cu lanțuri.

Guvernul Italian a descris acest moment ca fiind unul „umilitor” pentru activista din Italia.

Premierul italian Giorgia Meloni a vorbit cu omologul său ungar Viktor Orban despre detenția lui Salis, a relatat un site de știri local. Cei doi lideri sunt în relații bune, deși acest subiect este unul delicat pentru guvernul condus de extrema dreaptă al lui Meloni.

Ministerul italian de Externe a cerut ambasadorului adjunct al Ungariei să protesteze după ce Salis a apărut în instanță legată cu lanțuri.

Ministerul a citat legislația europeană și internațională care solicită necesitatea de a respecta demnitatea deținuților „inclusiv modul în care inculpații sunt transferați la tribunal și garanțiile unui proces echitabil".

De asemenea, ministerul a solicitat ca Salis să fie plasată în arest la domiciliu în loc să fie ținută în închisoare înainte de proces. Condițiile în care aceasta a stat în închisoare au ajuns pe prima pagină a ziarelor italiene. S-a raportat că a fost legată de gât într-o celulă cu șoareci și gândaci.

Ministerul a cerut ca avocații lui Salis să aibă acces la o înregistrare video a presupuselor incidente.

Președintele Senatului, Ignazio La Russa, care este membru al partidului Frații Italiei al lui Meloni, a declarat că legea italiană „interzice ca deținuții să fie expuși cu cătușe și în condiții umilitoare, în timp ce în Ungaria nu este cazul".

Procurorii au cerut 11 ani de închisoare pentru Salis.

Conform Sky News, închisorile maghiare nu respectă standardele Convenției Europene a Drepturilor Omului, în ceea ce privește condițiile de detenție și supraaglomerarea.

Ilaria Salis appeared in chains in a Hungarian court today where she faced charges of assault. Salis was arrested in Budapest last year after being accused of assaulting demonstrators at a far-right rallyhttps://t.co/QjUNcDiN26 pic.twitter.com/E2PTrrmevE