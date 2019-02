Țintele americane, atacate de Rusia în 5 minute în cazul unui conflict nuclear

Între obiectivele menţionate se află Pentagonul şi reşedinţa prezidenţială din Camp David, statul Maryland, relatează Agerpres, citând Reuters.

Informaţiile, neobişnuite chiar şi pentru standardele uneori războinice ale televiziunii de stat ruse, au fost difuzate duminică seara, după ce preşedintele Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită din punct de vedere militar pentru o criză de tipul celei a "rachetelor cubaneze" în cazul în care Statele Unite doresc aşa ceva.

Odată cu creşterea tensiunilor amplificate de teama Rusiei că Statele Unite ar putea desfăşura rachete nucleare cu rază medie de acţiune în Europa, în contextul în care un tratat pentru controlul armelor din perioada Războiului Rece se destramă, Putin a declarat că Rusia va fi obligată să răspundă prin amplasarea de rachete nucleare hipersonice pe submarine în apropierea apelor SUA.

Statele Unite afirmă că nu au planuri imediate să desfăşoare astfel de rachete în Europa şi au respins avertismentele lui Putin, apreciind că este vorba de propagandă. În prezent, SUA nu au la sol rachete nucleare cu rază medie de acţiune pe care ar putea să le amplaseze în Europa.

Totuşi, decizia SUA de a se retrage din Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF) ca urmare a unei presupuse încălcări a acestuia de către Rusia, ceea ce Moscova neagă, permite părţii americane dezvoltarea şi desfăşurarea unor astfel de rachete.

De altfel, preşedintele american Donald Trump a prezentat la 17 ianuarie noua strategie de apărare antirachetă a SUA, actualizată pentru prima dată în ultimii nouă ani şi menită să răspundă ameninţărilor reprezentate de noile arme ale Rusiei şi Chinei, dar şi de cele ale Iranului şi Coreei de Nord.

Donald Trump a insistat că sistemele americane vor fi "fără egal şi incomparabile" şi a promis că ţara sa nu va avea concurenţă în domeniu. El a declarat că prioritatea este de a detecta şi de a contracara orice ameninţare cu rachete îndreptată spre SUA înainte sau imediat după lansare, notează dpa.

