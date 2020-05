The New York Times: COVID-19 a făcut zeci de victime în rândul personalului non-medical din spitale, în SUA

Noul coronavirus a făcut victime și în rândul membrilor personalului non-medical din spitalele din SUA, după ce acestora nu li s-a oferit echipament de protecție în primele zile ale pandemiei, conform The New York Times.

„Știți cum oamenii aplaudă pentru lucrătorii din domeniul sănătății la ora 7? Este în principal pentru asistenți medicali și medici. Înțeleg. Dar oamenii nu se gândesc la celelalte zone ale spitalului. Simt că acești alți angajați sunt ignorați”, a declarat Eneida Becote pentru New York Times. Sotul ei a murit luna trecută, după ce a lucrat două decenii ca brancardier.

Acesta s-a numărat printre cei 32 de lucrători din mediul spital non-medical din New York, care au murit în timpul pandemiei, potrivit unei analize realizate de The New York Times.

În primele săptămâni ale pandemiei, măștile și mănușile au fost priorizate pentru medici și asistente, potrivit publicației americane. Adesea, angajații non-medicali au fost mult mai puțin protejați decât colegii lor.

The New York Times a constatat că în Elmhurst Hospital Center, din New York, trei angajați care au gestionat echipament personal de protecție din același departament au murit din cauza virusului până la mijlocul lunii aprilie.

Wayne Edwards, Derik Braswell și Priscilla Carrow au jucat roluri critice în administrarea echipamentului de protecție în întreagul spital. Edwards și Carrow intenționau să se retragă în anul următor. Edwards avea 61 de ani, Carrow avea 65 de ani. Edwards a murit pe 12 aprilie.

„În timp ce vă reveniți după decesul cuiva, urmează un alt deces. Te întrebi când când se va încheia toată această durere”, a declarat Gary Jonson, care a lucrat, în prealabil, în departamentul celor trei lucrători non-medicali decedați.

Într-o acțiune înregistrată în 20 aprilie, cel mai mare sindicat al asistenților medicali din New York a acuzat Departamentul de Sănătate al statului că a adoptat politici care au transformat spitalele în locuri în care „virusul găsește un loc prielnic de dezvoltare și apoi se răspândește către alți lucrători din domeniul sănătății”, potrivit The Times.

Plângeri similare au vizat și spitale din Massachusetts.

Asistenții medicali de la Spitalul Saint Vincent spun că șomajul tehnic și reducerile de personal pe fondul pandemiei COVID-19 au dus la „întârzieri periculoase în îngrijire” la unitatea din Worcester.

Totodată, un studiu realizat de UMass Amherst a arătat că lucrătorii din sistemul medical se tem pentru siguranța lor.

Din totalul lucrătorilor chestionați, 51% au declarat că nu se simt în siguranță la locul de muncă. Aproape două treimi au declarat că nu sunt în măsură să practice distanțarea socială, 29% nu au primit training vizavi de transmisia COVID-19, în cazul a mai mult de 1 din 15 lipsesc măștile de protecție, 17% au lipsă de dezinfectant pentru mâini și în cazul a 8% dintre ei lipsește posibilitatea de a se spăla pe mâini.