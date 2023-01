The Guardian: Prințul Harry îl acuză pe fratele său William că l-a abuzat fizic. „M-a prins de guler și m-a doborât la podea”

The Guardian susține că a văzut o copie anticipată a cărții Prințului Harry, „Spare”, în care Harry, Ducele de Sussex, ar fi afirmat că fratele său William, Prințul de Wales, l-a doborât la podea în timpul altercației, potrivit CNN.

Presupusa încăierare a avut loc după o conversație aprinsă între cei doi frați, în timpul căreia William, moștenitorul tronului britanic, a numit-o pe Markle „dificilă”, „nepoliticoasă” și „dură”, potrivit The Guardian.

Confruntarea a escaladat până când William „m-a prins de guler, mi-a rupt colierul și m-a doborât la podea”, a raportat The Guardian.

CNN a solicitat o copie anticipată a cărții de la editura Penguin Random House, dar nu a primit un răspuns. CNN a contactat și echipa de presă a Prințului William de la Kensington House pentru comentarii.

Articolul The Guardian se concentrează pe presupusa altercație fizică dintre frați, dar descrie întreaga carte ca un „volum remarcabil”.

Articolul raportează versiunea evenimentelor din perspectiva lui Harry, în care William ajunge la casa de atunci a lui Harry și Meghan, Nottingham Cottage de pe terenul Palatului Kensington, pentru a discuta despre „întreaga catastrofă a relației lor și a luptelor cu presa”.

Articolul din The Guardian îl citează pe Harry: „A pus apa jos, mi-a spus alt nume, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Deci foarte repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul și m-a trântit la podea. Am aterizat pe castronul câinelui, care a crăpat sub greutatea mea, iar bucățile m-au tăiat. Am stat acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat în picioare și i-am spus să iasă”.

Harry afirmă în carte că William l-a îndemnat să riposteze, dar el a refuzat să facă acest lucru. William a plecat, dar s-a întors mai târziu, „arătând afectat” și și-a cerut scuze, potrivit articolului Guardian, citând cartea.

„Spare” urmează să fie lansată pe 10 ianuarie.

De la nunta lor din 2018, relația dintre Harry și Meghan a fost supusă unei examinări intense a presei, cu un accent deosebit pus pe Ducesa de Sussex.

Într-un documentar recent, Harry a acuzat mass-media pentru că a supus-o pe Meghan la un stres excesiv, ceea ce a dus-o la un avort spontan și la gânduri de suicidare.

„Știam că se lupta, ne luptam amândoi, dar nu m-am gândit niciodată că va ajunge în acel stadiu. Faptul că a ajuns la acel stadiu, m-am simțit supărat și rușinat”, a povestit Harry, adăugând: „Am tratat asta ca Harry instituțional, spre deosebire de soțul Harry”.

Sursa: CNN Etichete: , , , , , Dată publicare: 05-01-2023 09:37