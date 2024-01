Testul cognitiv pe care Donald Trump se laudă ca l-a trecut. Cât de dificil este | VIDEO

Este vorba despre testul Montreal Cognitive Assessment (MoCA), pe cre experții îl consideră unul ușor. Acesta nu măsoară inteligența, ci este, mai degrabă, o modalitate de a căuta semne de afectare cognitivă.

Trump a susținut însă că acest test este unul „foarte greu”.

„Primele întrebări sunt foarte ușoare. Ultimele întrebări sunt mult mai dificile. Ca o întrebare de memorie", a spus Trump, la Fox News.

Trump a spus că i s-a cerut să repete cinci cuvinte: persoană, femeie, bărbat, cameră de luat vederi, televizor, apoi i s-a cerut să își amintească aceste cuvinte câteva minute mai târziu și să le repete în ordine.

TRUMP: I asked the doctor, I said, 'is there some kind of cognitive test that I could take?' ... the last questions are much more difficult. Like a memory question. You'll go 'person, woman, man, camera, TV.' So they say -- 'can you repeat that?' ... for me it was easy." ???? pic.twitter.com/pCKYoNy3BH