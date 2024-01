Cine este scriitoarea E. Jean Carroll și cum a ajuns ca Donald Trump să îi datoreze 83 de milioane de dolari | FOTO

Decizia deschide calea pentru noi daune în acest caz. E. Jean Carroll îl acuză pe Donald Trump de viol și defăimare.

Cine este E. Jean Carroll

Timp de decenii, E Jean Carroll a scris rubrici în care le sfătuia pe femei să nu-și structureze niciodată viața în jurul bărbaților. Apoi, o acuzație de viol împotriva celui mai puternic bărbat din lume i-a dat peste cap viața.

Jean Carroll a fost, timp de decenii, o deschizătoare de drumuri în jurnalismul și divertismentul din New York.

Născută în Detroit și crescută în Fort Wayne, Indiana, regina frumuseții Miss Indiana University a început să-și prezinte ideile la vârsta de 12 ani.

După absolvirea facultății a reușit să se impună prin publicarea primului său articol în Esquire, un „test literar ingenios conceput de ea" despre Ernest Hemingway și F Scott Fitzgerald.

În timp ce locuia în Montana împreună cu primul ei soț, Steve Byers, și cu câinele lor, a venit la New York în 1983 pentru a-i lua un interviu lui Fran Leibowitz pentru un articol de copertă în revista Outside.

Încântată de Manhattan, Carroll a decis să-și părăsească soțul și să se mute, conform Independent.

Carroll s-a impus rapid ca unul dintre cei mai buni jurnaliști de revistă din oraș, scriind articole pentru Playboy și New York.

The New York Times a numit-o „răspunsul feminismului la Hunter S Thompson".

A fost angajată ca scenaristă pentru Saturday Night Live, obținând o nominalizare la Premiul Emmy pentru Scriere remarcabilă, în 1987.

În anii 1990 a continuat să fie gazda propriului ei talk-show, numit Ask E. Jean. În timp ce cariera ei lua avânt, Carroll a devenit o figură importantă pe scena socială din New York. Era o clientă obișnuită la Elaine's, un restaurant legendar din Upper East Side, frecventat de o mulțime de celebrități.

Ea s-a căsătorit cu fostul prezentator TV John Johnson, dar a divorțat în 1990.

Probabil cel mai emblematic proiect al său este rubrica Ask E Jean, publicată în Elle din 1993 până în 2019.

De-a lungul a sute de rubrici, dna Carroll a ajutat femeile să navigheze pe „apele agitate" ale vieții lor profesionale, sociale și sexuale. O temă constantă a fost aceea că femeile nu ar trebui „niciodată" să își structureze viața în jurul bărbaților.

În 2019, Carroll și-a lansat cartea de memorii „What Do We Need Men For?", care se baza pe lucrările care au făcut-o să fie îndrăgită de cititoarele Elle timp de aproape 30 de ani.

Cartea conținea o listă a „bărbaților hidoși" pe care i-a întâlnit și o afirmație bombă: că a fost violată de președintele de atunci al Statelor Unite, cu aproape trei decenii în urmă.

Procesul cu Donald Trump

La primul proces civil împotriva lui Donald Trump, în mai 2023, un juriu l-a găsit pe acesta răspunzător de abuz sexual și defăimare și i-a acordat scriitoarei daune totale de 5 milioane de dolari.

Pe 26 ianuarie, într-un al doilea proces, s-a decis ca scriitoarea să primească 83 de milioane de dolari.

Ea a detaliat în cartea sa o întâlnire pe care spune că a avut-o cu Trump la magazinul Bergdorf Goodman de pe 5th Avenue, la mijlocul anilor 1990. Cei doi erau „cunoștințe ocazionale”, după cum a relatat scriitoarea.

Trump i-ar fi cerut ajutorul pentru a alege un cadou pentru o fată. După ce cei doi au făcut cumpărături împreună, el ar fi împins-o într-o cabină de probă și ar fi violat-o, potrivit cărții și documentelor judiciare.

Ea crede că repercusiunile acestei povești au determinat Elle să o concedieze în decembrie 2019.

„Pentru că Trump mi-a ridiculizat reputația, a râs de aspectul meu și m-a târât prin noroi", a scris ea pe Twitter la acea vreme.

„Nu învinovățesc pe Elle. A fost marea onoare a vieții mele să scriu 'Ask E. Jean'. Îl învinovățesc pe Donald Trump", a spus ea.

O investigație realizată în 2019 de The New York Times a găsit dovezi care să susțină afirmațiile lui Carroll.

