Tensiuni după ce o rachetă lansată din Suedia a căzut accidental în Norvegia. „Este un incident foarte grav”

Aparatul a fost lansat luni de la Centrul spaţial Esrange din Kiruna, în nordul Suediei. Acesta s-a prăbuşit pe un munte din apropierea localităţii Malselv, în nordul îndepărtat al Norvegiei, la mai mult de zece kilometri de zona locuită. Din fericire, în urma incidentului nu au existat victime sau pagube materiale.

„Prăbuşirea unei rachete ca acesta este un incident foarte grav care poate provoca pagube semnificative. Când are loc o astfel de încălcare a frontierei, este esenţial ca responsabilii să informeze imediat autorităţile norvegiene competente prin canalele adecvate ", a declarat Ministerul norvegian de Externe.

Research rocket fired from Sweden lands in Norway - which takes 'unauthorised activity very seriously' https://t.co/2uqCHx6mBj

Racheta urma să permită efectuarea de experimente în imponderabilitate la o altitudine de 250 de kilometri.

„Racheta a avut o traiectorie ceva mai lungă şi mai spre vest decât era prevăzut şi a căzut după ce a zburat 15 kilometri în Norvegia", a declarat luni într-un comunicat organismul Swedish Space Corporation.

The #TEXUS-58 sounding rocket has been successfully launched ???? from the Esrange Space Centre ???????? with @ESA experiments onboard.

The TEXUS programme helps scientists conduct biological, material science and physical experiments to later enable microgravity experiments in space.… pic.twitter.com/V2indt1pkv