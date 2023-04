Coreea de Nord a testat prima rachetă balistică cu combustibil solid. Kim Jong Un: "Vom lovi mortal şi vom răspunde agresiv”

Dezvoltarea acestei noi arme "va reorganiza în profunzime descurajarea noastră strategică şi va spori eficacitatea contraatacului nostru nuclear", a declarat Kim Jong Un, potrivit Reuters, care citează KCNA.

"Vom lovi mortal şi vom răspunde agresiv până când inamicul îşi va abandona strategia sterilă şi comportamentul stupid", a spus el.

Liderul Kim Jong Un a condus testul de joi și a avertizat că îi va face pe inamici „să experimenteze o criză de securitate mai clară și îi va lovi în mod constant cu neliniște și groază extremă”, scrie presa de stat coreeană.

Analiştii au spus că a fost prima utilizare de către Coreea de Nord a combustibililor solizi într-o rachetă balistică cu rază intermediară sau intercontinentală, o sarcină cheie pentru desfăşurarea mai rapidă a rachetelor în timpul unui război.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că Coreea de Nord încă dezvoltă arma și că are nevoie de mai mult timp și efort pentru a stăpâni tehnologia, indicând că Phenianul ar putea efectua mai multe teste.

Media de stat nord-coreeană KCNA a publicat fotografii cu Kim care a sosit însoțit de soția, sora și fiica sa, iar în imagini se observă racheta acoperită cu plase de camuflaj pe un lansator mobil. Un videoclip media de stat a arătat racheta Hwasong-18 explodând dintr-un tub de lansare, creând un nor de fum.

