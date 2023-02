Tedros Ghebreyesus, liderul OMS, urmează să ajungă în Siria

„Sunt în drum spre Siria, unde OMS sprijină asistenţa medicală esenţială în zonele afectate de recentul cutremur, bazându-ne pe munca noastră de lungă durată în ţară", a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe Twitter.

On my way to #Syria, where @WHO is supporting essential health care in the areas affected by the recent earthquake, building on our long-standing work across the country. pic.twitter.com/VUA6xg0OZW