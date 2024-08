Tatăl lui Lamine Yamal, star-ul Barcelonei, primul mesaj după ce a fost înjunghiat într-o parcare: „Mă simt mai bine”

Bărbatul a fost înjunghiat într-o parcare din Mataro, oraşul în care locuieşte, la câteva ore după o ceartă cu locuitorii din zonă, relatează RMC Sport.

„Vă mulţumesc tuturor pentru încurajări. Sunt mai bine. Vă transmit dragostea mea", a scris bărbatul care se află încă în spital, unde a fost internat de urgenţă după ce a fost înjunghiat.

Poliţia locală a anunţat că a arestat patru persoane implicate în atac. Cu câteva ore înainte de a fi atacat prin surprindere miercuri seară, tatăl fotbalistului echipei FC Barcelona se certase cu locuitorii din zonă. În timp ce îşi plimba câinele, Mounir Nousraoui s-ar fi certat cu locatarii unui bloc, care au aruncat cu apă în el.

❗️???????????? - Mounir Nasraoui, father of Barcelona player Lamine Yamal, was stabbed in a parking lot in Mataró. He was taken to Can Ruti hospital in serious condition.

The investigation indicates that the attack occurred after an argument with other North Africans, recorded on… pic.twitter.com/LhNKcqSZEB