Tânără premiată pentru un eseu despre violența din orașul natal, ucisă în mod brutal

O tânără de 13 ani din Milwakee, câștigătoare a unui eseu despre violența și împușcăturile din orașul natal, a fost victima unui atac armat, în propria locuință.

În articolul său, Sandra Parks a vorbit despre stările emoționale prin care sunt obligați tinerii să treacă, din cauza atacurilor zilnice care au loc în oraș, informează CNN.

„Copiii sunt victime ale violenței fără sens”, a scris Sandra.

Glonțul care a ucis-o pe Sandra a fost tras din afara casei ei, a spart fereastra, iar fata de 13 ani a fost victima a ceea ce spera ca într-o zi să se termine.

„A încasat glonțul ca un soldat. A intrat doar în cameră și a spus:" Mamă, am fost împușcată ", a declarat sora ei, Tatiana Ingram.

De asemenea, mama ei, Bernice Parks, a spus că fiica ei a fost mereu împotriva violenței. „Copilul meu nu a fost violent, copilului meu nu-i plăcea violența", a spus ea.

În acest caz, procurorii au deja doi bărbați suspecți, însă nu se știe dacă ținta atacatorilor a fost casa Sandrei Parks sau a fost doar un accident.

După tragicul eveniment, în fața casei fetei de numai 13 ani, zeci de oameni s-au adunat pentru a îi aduce un ultim omagiu. Oamenii au venit cu flori, lumânări, dar și cu eseul Sandrei despre violență.

Anul trecut, Sandra Parkis a susținut la un post de radio public din Wisconsin că a ales să își scrie eseul despre violență din cauza știrilor care apar mereu la televizor.

„Tot ce auziți este că cineva moare sau că cineva a fost împușcat”, a spus ea.

Eseul ei, pe care l-a scris pe când era în clasa a șasea, a câștigat locul trei în cadrul unui concurs.

