Drama familiei românului ucis în Anglia. ”Londra e un loc periculos”

Sora și fratele tânărului ucis la 21 de ani susțin că Londra este un loc periculos, unde „lucruri groaznice se pot întâmpla cât ai clipi”, transmite BBC. Aceștia se mutaseră de câteva săptămâni în Marea Britanie, înainte ca tragedia să aibă loc.

În martie, Beniamin Pieknyi, 21, se plimba printr-un centru comercial când a fost urmărit şi înjunghiat după ce a sărit să-și ajute un prieten atacat de un grup de persoane.

Cinci bărbaţi urmează să fie condamnaţi pentru rolurile avute în moartea lui Pieknyi, inclusiv Vladislav Yakymchuk, 23, care a pledat vinovat de crimă.

Murder victim's family leave UK and say London 'too dangerous' https://t.co/aVnHmB276Z