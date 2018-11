Drama unei românce din California, rămasă pe drumuri după incendii. ”Nu am curent, telefon, internet”

Getty

O româncă stabilită în America a reuşit să mobilizeze zeci de persoane de peste Ocean să doneze pentru o scriitoare din Bârlad, mutată în California în urmă de mai bine de 20 de ani.

Femeia şi-a pierdut casa în urma incendiilor violente de vegetaţie, iar acum este nevoită să îşi ia toată viaţa de la capăt. În total 74 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 1.000 de persoane sunt date dispărute.

”Nu am curent, nu mai merge nimic – nici telefon, nici internet, nici Facebook, nici TV, nimic. Sunt izolată. Nu mai pot gândi. Spaima îşi pune ghearele pe inima mea. Mi-o strânge. Mă sufoc”- aşa îşi începe povestea terifiantă prin care a trecut scriitoarea românca Elena Buzatu, mutată în America de mai bine de 20 de ani împreună cu familia ei.

Ea avea casa în oraşul Magalia, din California. Când a început infernul era singură, cu probleme la un picior şi deşi a încercat să scoată maşina din garaj nu a putut. Au urmat clipe îngrozitoare, iar cea care a salvat-o a fost fiica ei, care venea de la serviciu. Din fericire a reuşit să o scoată la timp, s-au urcat în maşină şi au fugit din infern. Pe drum însă pericolul era uriaş.

"Dar pe tot drumul de întoarcere, coborând către Chico totul părea un iad întunecat, apocaliptic, negru şi roşu, de la focul şi fumul care se ridica întunecând zarea până departe. Am văzut mai apoi nişte imagini din Google Earth cu toate străzile care ardeau în Magalia şi am văzut şi strada noastră cuprinsă de foc, inclusiv casa noastră."

Natalia Ghilașcu, româncă stabilită în Los Angeles: "Drumul pe care l-au făcut era de 5 ore, au trebuit să meargă prin flăcări, drumuri unde totul se prăbuşea, maşinile erau în ardere. Au reuşit să ocolească, fiica venea prin pădure şi practic GPSul nu mai putea să îi ajute pentru că trebuia să cunoască de unii singuri unele căi să evite unele pericole. Practic era nevoie să mergi cu maşina spre flăcări şi nu ştiai dacă va exista cale întoarsă. A fost ceva dezastruos. A reuşit să îşi ia lucruri foarte puţine, o periuţă de dinţi, pijama. E o situaţie nemaipomenită, a reuşit să urmărească ce a lăsat în urmă pe Google Earth, unde a văzut casele ruinate.”

Elena sta acum la câţiva prieteni într-un orăşel învecinat, dar nu mai are nimic. Ne-a mărturisit că amintirile de pe meleagurile noastre şi inclusiv cărţile ei au fost mistuite de flăcări.

”Şi iar am simţit cum îmi fuge pământul de sub picioare amintindu-mi că am pierdut toate albumele cu poze, şi cele pe hârtie fotografică, dar şi pe acelea salvate pe memorii externe, mai ales pe acelea care ne aminteau de copilăria noastră, dar şi a copiilor noştri, de viaţa noastră toată petrecută în ţară alături de familie, de prieteni, de colegi de muncă, de locuri dragi sufletului nostru pe oriunde ne-a călcat piciorul.”

Colega ei, de la ziarul Hora, unde scrie, a demarat pe o platformă o campanie de strângere de fonduri şi deja zeci de persoane au fost impresionate de povestea ei.

Natalia Ghilașcu, româncă stabilită în America: "Am reuşit să o ajutăm cumva, primul meu gând a fost să deschidem o colectare de fonduri şi de 3 zile lumea a reacţionat, circa 30 de persoane au adunat deja 3.000 de dolari şi speram că această iniţiativă o va ajuta să îşi cumpere lucrurile necesare. Este practic o avuţie la care lucrezi zi de zi şi toată munca ta s-a risipit. Au venit camioane cu produse de primă necesitate."

Peste 10.000 de locuinţe au fost afectate de uriaşul incendiu care a afectat o bună parte din pădurile din California.

