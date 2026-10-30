Autoritățile ucrainene au confirmat că persoanele evacuate se îndreaptă către sudul Rusiei, de unde își vor continua drumul spre Ucraina traversând teritoriul Belarusului.

Iar Vladimir Putin afirmă că Rusia este pregătită de război cu Europa.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Mulți vorbesc doar despre cum se pregătesc pentru război până în 2030. Este aceasta abordarea corectă? Din partea noastră, noi suntem pregătiți (pentru război), dar nu ne dorim niciun război cu Europa. Dacă alții și-l doresc, n-au decât să se pregătească. Însă ei au eșuat în atingerea obiectivului lor de a provoca o înfrângere strategică Rusiei până acum și este puțin probabil să reușească până în 2030. Dar dacă se merge prea departe, nu vor exista câștigători”.

Agenția Reuters transmite că Pentagonul le-ar fi cerut aliaților europeni - cu precădere statelor baltice - să-si tempereze retorica împotriva Rusiei, în contextul în care administrația Trump reia eforturile pentru încheierea negociată a războiului din Ucraina.

Cea mai recentă inițiativă combină stimulente pentru Moscova – inclusiv relaxarea sancțiunilor – cu presiuni asupra Ucrainei pentru a-și opri atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Dar Rusia susține că patru dintre rafinăriile sale au fost din nou atacate.

Alexander Novak, viceprim-ministru al Rusiei: „A existat o pauză pentru o anumită perioadă, însă astăzi atacurile asupra rafinăriilor de petrol au fost reluate”.

Iuri Ușakov, consilier al președintelui Rusiei pentru afaceri externe: Trump a insistat în această privință (oprirea atacurilor asupra rafinăriilor și continuă să insiste. Însă ei (ucrainenii) nu se conformează.

Reporter: Sunt atât de îndrăzneți pentru că au arme europene?

Iuri Ușakov, consilier al președintelui Rusiei pentru afaceri externe: Probabil că sunt atât de îndrăzneți pentru că Europa continuă să îi sprijine.

Între timp, unii localnici au părăsit orașul devastat Oleșki, aflat sub ocupație rusă, după deschiderea unui coridor de evacuare, în condițiile unui armistițiu umanitar limitat.

Yana Lantratova, Avocata Poporului din Rusia: „Ne aflăm în prezent în Oleşki, unde se adună persoane care doresc să plece către teritoriul Federației Ruse. Sunt prezente și persoane care doresc să ajungă pe teritoriul Ucrainei. Toți vor avea această posibilitate. În acest moment, oamenii urcă treptat în autobuze”.

Un convoi de evacuare format din 25 de autobuze a permis câtorva sute de persoane să plece din orașul de pe malul ocupat de ruși al Niprului. Convoiul a fost însoțit și de ambulanțe destinate persoanelor cu mobilitate redusă.

Dmytro Lubineț, Avocatul Poporului din Ucraina și negociator-șef: „Unde mergeți? Mergeți în Ucraina? Am înțeles. Luați și cățelușul? Totul este în regulă. În curând veți ajunge în Ucraina. Vă vom întâmpina pe toți în regiunea Cernihiv. Mai întâi ne vom întâlni cu voi, apoi vă vom duce la spitale, dacă va fi nevoie. De asemenea, vă ajutăm să ajungeți la rudele voastre din Ucraina, indiferent de localitatea în care acestea se află”.

Totuși, sute de localnici au decis să râmână în Oleșki, în ciuda distrugerilor extinse și a lipsei gazelor, energiei electrice și apei curente. Descurajați și de modalitatea de evacuare convenită.

Teritoriul aflat sub control ucrainean este la doar 5 km de Oleşki, peste Nipru. Însă se pot întoarce în Ucraina doar printr-un mare ocol, prin Rusia și Belarus.

Dan Johnson, BBC, Kiev: „Principalul motiv de îngrijorare este legat de ruta pe care sunt obligați s-o parcurgă. Trrebuie întâi să traverseze adânc teritoriul ocupat de ruși. Apoi vor fi duși în Crimeea, și îmbarcați într-un avion militar rusesc de transport, cu care vor zbura până în Belarus. Și de acolo vor putea să revină în Ucraina, traversând granița de nord (în regiunea Cernihiv). Unii se tem că ar putea fi interogați sau percheziționați de ruși, la întoarcere, sau poate chiar arestați”.