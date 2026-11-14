Patru infirmieri de sex masculin de la un spital psihiatric din Zagreb au fost arestaţi weekendul trecut, sub suspiciunea de ucidere în formă agravată a pacientului în vârstă de 32 de ani, Kristian Josip Peris, care fusese internat în spital într-o stare psihotică, scrie Agerpres.

Patru infirmieri sunt suspectați de uciderea pacientului

Infirmierii sunt suspectaţi de „utilizare excesivă a forţei cu încălcarea standardelor medicale", au declarat procurorii.

Opt minute de imagini de pe camerele de supraveghere publicate online arată personalul medical imobilizând pacientul, ale cărui membre erau legate de pat.

În imagini se pot observa membri ai personalului care îl lovesc cu pumnul în piept, îl apăsă pe corp şi îi ţin o pernă peste faţă. Mai mulţi alţi îngrijitori, inclusiv un medic, erau prezenţi şi ei, conform unor informaţii.

Imaginile au stârnit indignare în rândul populației

Înregistrarea a stârnit indignare publică şi a alimentat dezbaterea privind tratamentul pacienţilor psihiatrici, în timp ce prim-ministrul Andrej Plenkovic a numit incidentul „crimă".

Sâmbătă, sute de oameni s-au adunat într-o piaţă din centrul Zagrebului pentru un miting organizat de studenţi şi au ţinut opt minute de reculegere în memoria lui Peris.

„Nu trebuie să uităm niciodată, altfel lucrurile se vor înrăutăţi", a declarat Lea, o studentă în vârstă de 20 de ani, pentru AFP, în timp ce aprindea una dintre zecile de lumânări.

O inspecţie a Ministerului Sănătăţii, care a constatat „nereguli" în acest caz, este în desfăşurare, a afirmat ministrul Sănătăţii, Irena Hrstic.

Directorul spitalului şi consiliul de administraţie au demisionat. Familia lui Peris a anunţat o altă adunare memorială în onoarea sa în piaţa principală din Zagreb pe 21 noiembrie.