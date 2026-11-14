Hotărârea a fost adoptată în urma consultărilor desfăşurate în cadrul organizaţiei municipale PNL Iaşi şi al Biroului Politic Local al filialei, potrivit News.ro.

”PNL Iaşi încheie astăzi definitiv orice colaborare politică cu PSD în municipiul Iaşi. Este o decizie unanimă, fermă şi fără echivoc. Nu putem construi la nivel naţional o alternativă la PSD, iar la Iaşi să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcţie. Nu putem fi adversarii PSD la Bucureşti şi partenerii săi politici la Iaşi”, a declarat liderul filialei judeţene PNL Iaşi, Alexandru Muraru (foto articol).

El a adăugat că PNL trebuie să îşi recâştige identitatea şi capacitatea de a reprezenta electoratul de centru-dreapta, iar din acest motiv filiala a decis să iniţieze procedurile pentru schimbarea din funcţie a viceprimarului PSD.

”Separarea de PSD este definitivă. În acelaşi timp, vom susţine în Consiliul Local orice proiect bun pentru Iaşi, indiferent cine îl propune. Nu vom confunda opoziţia politică cu blocarea administraţiei. Interesul ieşenilor va rămâne întotdeauna mai important decât interesele de partid”, a susţinut Alexandru Muraru.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a precizat că ieşenii care au votat candidaţii PNL nu au făcut-o ca aceştia “să recurgă la alianţe oficiale sau de conjunctură cu PSD“.

“Trebuie să separăm apele odată şi, sper, pentru totdeauna. Alianţa aceasta de conjunctură a fost dintotdeauna nefirească şi dăunătoare pentru PNL. Cu toţii am înghiţit-o ca pe o pastilă amară în numele unei stabilităţi în condiţii de pandemie şi apoi de război. Dar am văzut că de funcţionat, nu a funcţionat. Ne-am asumat greşeala, am decontat politic, pe bună dreptate. Dar am şi învăţat din asta. Orice alianţă cu PSD este o mare eroare pentru PNL şi un dezastru pentru România“, a afirmat şeful CJ Iaşi, Costel Alexe.

El a spus că alianţa PNL-PSD nu mai poate să existe la Iaşi.

“Cine are nostalgii sau înclinaţii PSD-iste ar trebui singur să îşi regândească poziţia în PNL“, a declarat Costel Alexe.

Liderul filialei municipale PNL Iaşi, Marius Dangă, a explicat că decizia liberalilor vine să sancţioneze “predispoziţia PSD de a căpuşa administraţia şi de a o supuse intereselor imobiliare ale liderilor săi“.

În prezent, nu există o majoritate stabilă în Consiliul Local Iaşi. PNL deţine şapte mandate, USR şase, PSD şase, AUR patru, partidul CURAJ condus de Cosette Chichirău are trei mandate, iar PMP unul.

Mai multe hotărâri controversate propuse în ultima perioadă de edilul Mihai Chirica nu au întrunit numărul de voturi necesare, împotriva acestor proiecte votând PNL, USR şi CURAJ.

Relaţiile dintre primarul liberal Mihai Chirica şi PNL s-au tensionat de câteva luni, iar surse politice susţin că ”aproape sigur” actualul edil nu va mai candida pe listele PNL la viitoarele alegeri.