Suspectul atacului din Toronto, o persoană retrasă și cu nevoi speciale

Suspectul în atacul cu camionetă de luni de la Toronto în care au murit 10 persoane şi alte 15 au fost rănite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat şi cu mâinile strânse la piept, potrivit unor foşti colegi, relatează Reuters, conform Agerpres.

Conform poliţiei, Alek Minassian, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat la 26 de minute după ce ar fi intrat cu o furgonetă albă închiriată într-o mulţime în nordul oraşului Toronto, punând mai multe persoane la pământ.

Într-o înregistrare video făcută de un trecător şi difuzată la CBC TV, se vede un bărbat care îndreaptă un obiect spre un poliţist care strigă la el să se pună la pământ, în timp ce suspectul îi cere să fie ucis: ”Omoară-mă”.

Poliţistul care a refuzat să îl împuşte pe şoferul camionetei a primit aprecieri pentru reţinerea de care a dat dovadă în faţa suspectului, care pretindea că are o armă asupra sa.

Police now inside home of Toronto van suspect. Alek Minassian lives in Richmond Hill, north of Toronto. (Picture by CBC's Natalie Nanowski). pic.twitter.com/DGPAB8VfZa