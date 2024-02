Surse de securitate din Irak: Atac cu dronă asupra unui vehicul la Bagdad

„O dronă a lansat trei rachete împotriva unei maşini 4X4” în cartierul Machtal din estul Bagdadului, a declarat pentru AFP o sursă de securitate, sub rezerva anonimatului. O a doua sursă de securitate care a confirmat atacul a dat asigurări că acest vehicul transporta „un lider al Hachd al-Chaabi”, o coaliţie de foşti paramilitari din care fac parte grupuri armate pro-Iran.

???? BREAKING: THE US ATTACKS IRAQ.

American drones launched at least 3 strikes on a car in eastern Baghdad, Iraq moments ago.#Iraq #Baghdad pic.twitter.com/OgfQ0MaEgE