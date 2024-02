SUA au lansat lovituri asupra unor miliţii pro-iraniene din Irak şi Siria, după atacarea militarilor americani din Iordania

Armata americană a precizat într-un comunicat că a lovit diverse ţinte, inclusiv centre de comandă şi control, rachete şi depozite de drone, precum şi instalaţii logistice şi de aprovizionare cu muniţie.

Atacurile au lovit peste 85 de ţinte şi s-au folosit peste 125 de muniţii.

Presa de stat siriană a declarat vineri că o "agresiune americană" asupra unor situri din zonele deşertice siriene şi de la graniţa dintre Siria şi Irak s-a soldat cu un număr de morţi şi răniţi.

Loviturile au avut loc la doar câteva ore după ce preşedintele Joe Biden şi liderii Pentagonului au asistat la aducerea acasă, la baza aeriană Dover din Delaware, a rămăşiţelor pământeşti ale celor trei soldaţi americani ucişi în atacul din Iordania de duminica trecută.

Unverified footage of IRGC-linked site attacked in Western Iraq. Secondary explosions clearly visible. pic.twitter.com/aYBqIeqwjq