Surprize la Săptămâna Modei. Cum a impresionat Marc Jacobs publicul

La New York, lumea modei a așteaptat cu nerăbdare să vadă ce mai scoate din mânecă designerul Marc Jacobs.

În fiecare an, Jacobs are onoarea de a încheia Săptămâna Modei new yorkeze. Și, mai mereu, găsește o cale să surprindă și să impresioneze.

De data aceasta, și-a încântat publicul cu o odă jucăușă închinată modei, peste timp și dincolo de varietatea stilurilor.

Spectatorii au fost așezați în scaune albe, puse la întâmplare pe podeaua unui depozit de mobilă veche.

Cu totul diferit față de o prezentare obișnuită de modă, manechinele au zâmbit, au făcut ștrengărește cu ochiul și s-au amestecat printre spectatori pe acordurile unui hit clasic, "Dream a Little Dream of Me".

La final, Marc Jacobs "s-a dat în spectacol", purtând niște bocanci roșii cu toc supradimensionat și platformă.

