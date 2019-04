O fetiță i-a dat șefului Hezbollah toți banii din pușculiță, ca să „cumpere o rachetă”

„Ia-mi banii și cumpără o rachetă. Vreau ca mama să îmi dea 25.000 de lire libaneze (n.r – aproximativ 15 euro). Când voi face rost de ei, ți-i voi da. Te iubesc, Hassan Nasrallah. L-am văzut pe Hassan Nasrallah la televizor, în timp ce luptă cu dușmanii. Am strâns bani ca să poată cumpăra o rachetă și să lupte cu ea împotriva dușmanilor”, a declarat Hawra Nada la televiziunea Al-Jadeed, potrivit Fox News.

Lebanese Girl Donates Savings to #Hezbollah, Rewarded with a #Hijab and Copy of the Quran Signed by Nasrallahhttps://t.co/a6IYaaD9td pic.twitter.com/gFdjwhUiKF