O femeie și-a cumpărat o mașină nouă cu 66 de saci cu monede. În cât timp a strâns banii

Angajații dealerului de mașini au rămas fără cuvinte atunci când femeia s-a prezentat cu 66 de saci plini cu monede pentru a-și plăti noul Volkswagen Passat.

Totul s-a petrecut sâmbătă, în orașul Cangzhou, iar angajații au fost filmați numărând meticulos o grămadă de monede înșirate pe podea - aproximativ 130.000 de yeni ( 17.000 de euro), reprezentând avansul pentru mașină.

17 muncitori au petrecut 3 zile pentru a număra toți banii, conform managerului lor. Unul dintre ei apare cu mâinile negre, iar altul s-a plâns de dureri de mușchi.

Clienta deține un mic butic cu mâncare și a primit banii de clienți. A decis să-i economisească și să-i depoziteze în propria casă, relatează Cangzhou Daily. A durat 10 ani să strângă banii pentru noua mașină, care costă 23.000 de euro. Astfel a reușit să plătească avansul, iar restul de bani îi va plăti prin transfer bancar.

