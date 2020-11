Suma uriașă câștigată de un tânăr cu un bilet de loterie uitat în buzunar: "A fost epic"

Un tânăr de 23 de ani din Marea Britanie a avut parte de surpriza vieții sale, atunci când, în timp ce se afla într-un pub, la o bere cu un prieten, a dat peste un bilet de loterie pe care îl cumpărase cu câteva zile în urmă.

George Bates, un excavatorist din Essex, a povestit că era în pub și a găsit în buzunar biletul de loterie răzuibil, pe care îl cumpărase de la Poștă.

Tânărul a început să strige de fericire când și-a dat seama că a câștigat 250.000 de lire sterline (aproximativ 270.000 de euro).

"Întotdeauna aștept cu nerăbdare prima halbă de bere, de vineri. Abia primisem halba și mi-am adus aminte că am biletul în buzunar. Când am văzut că am câștigat 250.000 de lire sterline, am început să strig de bucurie, eram în al nouălea cer ", a povestit George Bates, citat de Daily Star.

Tânărul a continuat: "Când mi-am dat seama cât valorează acea bucată de hârtie, am plecat acasă să-i spun mamei. A fost epic. Era și fratele meu de față și am început cu toții să sărim în sus de bucurie".