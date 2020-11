Ministrul Sănătății spune că școlile se redeschid doar dacă scade numărul infectărilor

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, anunţă că ”toate structurile statului” se vor implica în campania de vaccinare anti-COVID-19, inclusiv Armata şi medicii de familie. Acesta a precizat că se lucrează deja la o strategie privind vaccinarea.

”Vor fi implicate toate structurile statului în această strategie de vaccinare. Noi în avem în pregătire, lucrăm în fiecare zi, avem puncte focale şi avem oameni care lucrează cu Comisia Europeană, stabilim această procedură şi strategia de vaccinare”, a declarat Nelu Tătaru, miercuri, la Sibiu, răspunzând unor întrebări, transmite news.ro.

Ministrul a explicat că fiecare dintre tranşele de vaccin care vor ajunge în România la începutul anului viitor va fi distribuită în teritoriu ”cu ajutorul anumitor structuri”.

”Va fi implicată şi armata şi DSU-ul şi Spitalele judeţene şi medicii de familie”, a adăugat Tătaru.

Ministrul a mai arătat că medicii specialişti care au terminat Rezidenţiatul vor fi angajaţi în următoarea perioadă odată ce vor avea certificatele sau adeverinţele necesare, astfel încât aproximativ 200 de specialişti vor fi detaşaţi către locurile unde este nevoie de ei.

Întrebat care ar fi soluţia pentru ca elevii să meargă din nou la şcoală, ministrul a răspuns că este nevoie ”să scadă numărul de infectări”.

”În acest context nu putem vorbi (de redeschiderea şcolilor – n.r.)”, a mai susţinut ministrul.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că prima tranşă de vacci, pentru Româna ”ne aşteptăm să ajungă, în cel mai favorabil scenariu, în primul trimestru al anului viitor”.

”Trebuie să fim pregătiţi şi tocmai de aceea am convocat astăzi o întâlnire cu ministrul sănătăţii şi cu experţii din domeniul vaccinologiei. Am evaluat stadiul pregătirilor României şi am discutat despre găsirea celor mai eficiente soluţii de acţiune la nivelul întregului sistem sanitar, de la medicul de familie până la nivel de spital”, a declarat prşedintele.