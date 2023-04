Familia lui Tyre Nichols, ucis de polițiștii din Memphis, cere despăgubiri de 550 de milioane de dolari orașului și poliției

La începutul lunii ianuarie, o înregistrare video şocantă cu arestarea brutală a tânărului a fost difuzată de către marile posturi de televiziune.

”Bătaia sălbatică a lui Tyre Nichols a fost rezultatul direct şi previzibil al politicilor, practicilor şi deciziilor neconstituţionale ale oraşului Memphis şi şefei (Poliţiei din Memphis) Cerelyn Davis”, au acuzat miercuri, într-un comunicat, avocaţii familiei tânărului, ucis la vârsta de 29 de ani.

Ben Crump, unul dintre avocaţii familiei, care a reprezentat în cariera sa mai multe persoane de culoare abuzate de poliție, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter că familia cere despăgubiri de 550 de milioane de dolari.

Why we’ve filed a $550M lawsuit on behalf of the family of Tyre Nichols against the city of Memphis, its police department and officers who brutally beat the 29-year-old. #JusticeForTyreNichols pic.twitter.com/jIy2bvdQ5S