Ce a urmat după ce Tyre Nichols a fost ucis de cinci polițiști de culoare. Video brutal: Își striga mama în timp ce era bătut

Arestarea fatală a lui Tyre Nichols a reaprins dezbaterea asupra violenţei poliţieneşti în Statele Unite, unde amintirea lui George Floyd, ucis în 2020 de un poliţist alb, rămâne vie, cu sentimentul că marile manifestaţii care au urmat nu au rezolvat nimic.

Cei cinci poliţişti de culoare erau membri ai Memphis Scorpion Unit, care a luat fiinţă în noiembrie 2021 cu scopul de a reduce numărul de activităţi ilegale în cartierele sensibile prin desfăşurarea mai multor poliţişti acolo.

WARNING: This is the brutal bodycam footage of Tyre Nichols. It is VERY difficult to watch, especially the end when he calls out to his mother. pic.twitter.com/eTUh0GsEsG