SUA vor să reducă drastic conţinutul de nicotină din ţigări

Administraţia preşedintelui Joe Biden a anunţat, marţi, că va elabora o nouă politică prin care va cere producătorilor de ţigări să reducă nicotina la niveluri care nu creează dependenţă, informează AFP.

Dacă va avea succes în obiectivele sale, noul standard american ar putea salva milioane de vieţi până la sfârşitul secolului şi ar putea contura un viitor în care ţigările nu mai sunt responsabile de dependenţă şi de boli debilitante.

Iniţiativa impune ca Food and Drug Administration să elaboreze şi apoi să publice o normă, care va fi probabil contestată de industrie.

"Nicotina creează o puternică dependenţă", a declarat comisarul FDA, Robert Califf, într-o declaraţie.

"A face ca ţigările şi alte produse din tutun cu combustie să creeze o dependenţă minimă sau să nu creeze dependenţă ar ajuta la salvarea de vieţi", a adăugat el.

Se aşteaptă ca acest proces să dureze mai mulţi ani şi ar putea fi întârziat sau deraiat de litigii, sau inversat de o viitoare administraţie favorabilă lobby-ului tutunului.

Nicotina este substanţa chimică "bună" care îi atrage pe oameni la ţigări, tutun de mestecat, dispozitive de vapare şi alte produse din tutun.

"Dependenţa de nicotină din produsele cu combustie este principalul motor al utilizării susţinute a acestor produse", a adăugat FDA în declaraţia sa.

Mii de alte substanţe chimice conţinute în tutun şi în fumul acestuia sunt responsabile de boli precum cancerul, bolile de inimă, accidentele vasculare cerebrale, bolile pulmonare, diabetul şi altele.

Anual, fumatul ucide peste 450.000 de oameni în SUA

Deşi fumatul este mai puţin răspândit în Statele Unite decât în Europa şi este în scădere de ani de zile, el este încă responsabil pentru 480.000 de decese pe an în această ţară, potrivit Centers for Disease Control and Prevention.

Aproximativ 12,5 la sută din toţi adulţii din SUA sunt fumători actuali de ţigări, potrivit FDA.

Anunţul a fost salutat de grupurile de control al tutunului.

”Asociaţia Americană a Plămânilor este încântată să audă că urmează o propunere de reducere a nivelurilor de nicotină din ţigări care creează dependenţă", a declarat directorul general al grupului, Harold Wimmer.

"Reducerea nicotinei la niveluri care nu creează dependenţă în ţigări este un pas important pentru sănătatea publică şi îndemnăm FDA să extindă această propunere pentru a include toate produsele din tutun, inclusiv ţigările electronice", a adăugat acesta.

Reducerea conţinutului de nicotină din ţigări este un subiect în discuţie de ani de zile în rândul autorităţilor americane.

FDA a finanţat un studiu randomizat publicat în 2018 care a constatat că "ţigările cu conţinut redus de nicotină faţă de cele cu conţinut standard de nicotină au redus expunerea şi dependenţa de nicotină şi numărul de ţigări fumate".

Lupta împotriva cancerului, prioritate pentru Biden

Un alt studiu finanţat de FDA a constatat că, dacă o politică de reducere a nicotinei ar fi adoptată în 2020, aceasta ar putea face ca peste 33 de milioane de persoane să nu devină fumători obişnuiţi şi ar putea preveni peste opt milioane de decese cauzate de boli legate de tutun până în 2100.

Industria tutunului respinge aceste studii şi spune că, de fapt, oamenii ar fuma mai mult.

Biden a făcut din "lupta lunară împotriva cancerului" o piesă centrală a agendei sale, iar politica de reducere a nicotinei s-ar încadra în obiectivele sale, cu costuri minime.

Costul economic total al fumatului este de peste 300 de miliarde de dolari pe an, potrivit datelor din SUA, inclusiv peste 225 de miliarde de dolari în asistenţă medicală directă pentru adulţi şi peste 156 de miliarde de dolari în pierderi de productivitate datorate deceselor premature şi expunerii la fumatul pasiv.