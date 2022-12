SUA s-ar putea confrunta cu cel mai rece Crăciun din ultimii 40 de ani. 37 de state sunt sub alertă de vreme rea

Peste 90 de milioane de americani din 37 state federale sunt sub alertă de vreme rea - ger, zăpadă și vânt. Temperaturile coboară mult sub zero grade Celsius, inclusiv în zone sudice, cum este Texasul.

Minima absolută prognozată, undeva la munte, ar putea fi chiar minus 45 de grade Celsius. Iar furtuna de zăpadă, mai ales în regiunea marilor Lacuri, ar putea atinge intensitatea unui uragan de categoria a treia, postrivit serviciului național meteo.

