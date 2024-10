Candidatul la președinția SUA, Kamala Harris: ”Oamenii nu ar trebui să meargă la închisoare pentru că fumează iarbă”

Vicepreședintele SUA Kamala Harris a declarat într-un interviu pentru podcastul All the Smoke, lansat luni, că susține de mult timp legalizarea marijuanei.

În calitate de legislator federal, Harris a lucrat pentru decriminalizarea ”ierbii”, potrivit publicației The Sacramento Bee. Dar în calitate de procuror al districtului San Francisco și procuror general al Californiei, poziția candidatei democrate la președinție a fost mai puțin clară:

"Simt cu tărie că oamenii nu ar trebui să meargă la închisoare pentru că fumează iarbă. Și știm din punct de vedere istoric ce a însemnat asta și cine a ajuns la închisoare", a declarat Harris în timpul episodului de 47 de minute din All the Smoke, un podcast găzduit de foștii jucători din NBA și Golden State Warriors, Matt Barnes și Stephen Jackson.

"În al doilea rând, cred că am ajuns într-un punct în care trebuie să înțelegem că trebuie să o legalizăm și să nu mai criminalizăm acest comportament", a spus ea.

Interviul publicat luni este prima dată când Harris își afirmă public poziția față de marijuana, de când a devenit oficial candidatul democrat la președinție.

În calitate de procuror districtual din San Francisco între 2004 și 2011, Harris a supravegheat peste 1 900 de condamnări pentru încălcări ale legii privind canabisul, potrivit San Jose Mercury News în 2019. Cu toate acestea, doar un număr mic dintre aceste persoane au ajuns în închisoare.

Atunci când candida pentru a deveni procuror general al Californiei, Harris a susținut împotriva unei măsuri electorale din 2010 care viza legalizarea ierbii în scop recreativ în stat. Ea a susținut utilizarea legală a marijuanei medicale.

Măsura electorală din 2010, care ar fi permis guvernelor locale să reglementeze și să impoziteze marijuana în scop recreativ, a eșuat. Aceasta a fost criticată pentru că a fost prost elaborată și s-a confruntat cu opoziția mai multor democrați din California.

În 2014, când a candidat pentru realegerea în funcția de procuror general al Californiei, Harris a evitat să răspundă când a fost întrebată despre faptul că adversarul său republican susținea legalizarea ierbii în scop recreativ.

În calitate de senator al SUA din California și de candidat la președinție în ciclul de campanie 2020, Harris a susținut eforturile de legalizare a drogurilor și de ștergere a infracțiunilor nonviolente legate de canabis.

Harris a avut mandat în Senatul SUA din 2017 până în 2021. În 2018, ea a cosponsorizat legislația cu senatorul Cory Booker, D-N.J., pentru a legaliza iarba la nivel federal.

Marijuana Justice Act nu a fost niciodată votată de Senat.

În 2019, Harris a răspuns la o întrebare în cadrul emisiunii radio "The Breakfast Club" că a fumat marijuana și a susținut legalizarea. "Am fumat. Și am inhalat, am inhalat", a răspuns Harris, făcând referire la celebra replică a fostului președinte Bill Clinton că "nu a inhalat" în timpul campaniei sale prezidențiale din 1992.

Harris a continuat: "A fost cu mult timp în urmă, dar da."

În prezent, administrația Biden lucrează la o normă legislativă care să mute marijuana de pe lista I pe lista III. Drogurile din Lista I, inclusiv heroina și ecstasy, sunt cele mai reglementate la nivel federal.

Președintele Joe Biden a grațiat, de asemenea, mii de persoane care au fost condamnate pentru simplă posesie și consum de marijuana.

Fostul președinte Donald Trump, candidatul republican la președinție, a declarat recent că sprijină eforturile administrației Biden de a face din marijuana un medicament din Lista III, printre alte eforturi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: