Reprezentanții Bisericii Ortodoxe avertizează că furturile de identitate în mediul online sunt frecvente și că persoanele care trimit bani către pagini necunoscute riscă să fie înșelate de escroci.

Cu asemenea așa-zise rugăciuni împotriva blestemelor își amăgea clienții această femeie de 35 de ani, acuzată că a înșelat mai multe persoane, sub o identitate virtuală falsificată - Măicuța Stareță Marta. Suspecta administra o platformă online, pe care postase poze furate de pe diverse site-uri.

Pe site apăreau și testimoniale și mesaje de mulțumire, menite să îi inducă și mai mult în eroare pe potențialii clienți. Falsa măicuță discuta cu victimele pe WhatsApp despre metodele de plată și serviciile oferite.

6.700 de lei a fost paguba unui bărbat de 31 de ani, proaspăt separat de parteneră, care a crezut că falsa măicuță îi va împăca. Tot el a sesizat poliția, când s-a văzut fără bani și, în continuare, singur. Iar așa-zisa măicuță a fost ridicată de poliție și se află în prezent sub control judiciar.

Cătălina Toma, purtător DPGMB: „E important să nu trimiteți bani unor persoane pe care nu le cunoașteți și să evitați furnizarea unor date personale sau bancare.”

Băiat: „Sunt niște conturi fake, nu par reale.”

Fată: „Spuneau că, dacă trimitem o sumă, aprind o lumânare la biserică pentru noi. Asta am văzut.”

Corespondent PROTV: „Ai avea încredere mai degrabă în cineva în haină preoțească, decât în vrăjitoare?”

Fată: „Nu cred că aș avea încredere în nimeni care postează reel-uri cerând bani.”

Fată: „Îți dai seama că sunt ori filmări luate de pe alte conturi, ori sunt făcute cu AI. Asta e mai ușor pentru tineri, pentru cei în vârstă este puțin mai greu.”

Corespondent PROTV: „Patriarhia Română atrage atenția că paginile și conturile pe rețelele de socializare care pretind, în mod fals, că reprezintă personal bisericesc, sunt tot mai numeroase. Și că activitățile pentru care pretind bani – ghicit, dezlegări și vrăjitorii – sunt oculte în ochii Bisericii. Reprezentanții Patriarhiei îi îndeamnă pe utilizatori să verifice autenticitatea paginilor cu nume de mănăstiri, parohii, clerici sau monahi.”