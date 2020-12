Studiu: Covid-19 prezintă un risc de mortalitate de trei ori mai mare decât gripa

COVID-19 prezintă un risc de mortalitate de 3 ori mai mare decât gripa sezonieră. Este concluzia unui studiu realizat în Franța în lunile martie-aprilie, printre cei care au avut nevoie de spitalizare din cauza unuia dintre cele două virusuri.

Între timp, Europa a devenit prima regiune din lume care a depăşit pragul de o jumătate de milion de persoane răpuse de COVID-19.

În pofida măsurilor tot mai severe, pandemia nu face nici un pas înapoi pe continent. Dimpotrivă. Vineri Germania a raportat aproape 34 de mii de cazuri noi și peste 800 de decese.

În ajun de sărbători, din Germania ori Olanda până în Portugalia, europenii înăspresc restricțiile, pentru a încerca să stăvilească al doilea val ... și să îl evite pe al treilea.

Londra și-a închis puburile și restaurantele, Germania și Danemarca - școlile și magazinele. Italia și Spania iau în calcul revenirea la carantină, iar Grecia a anunțat că de Crăciun, în biserici vor avea voie cel mult 9 persoane, iar în catedrale - 25.

Joi, responsabilii de la Stockholm au raportat peste 8.800 de cazuri noi, iar regele Carl Gustaf a vorbit public despre eșecul "strategiei suedeze".

Ștefan Löfven, prim-ministrul Suediei: „Este evident că, în primăvară, azilurile de bătrâni nu au fost pregătite pentru această criză. Angajații au făcut tot ce puteau, dar, privind înapoi, unele lucruri ar fi trebuit făcute diferit. Ca să aflăm ce nu a mers bine, guvernul a creat comisia Corona, care va ancheta situația.”

În spitalul Dubrava din Zagreb, medicii și asistentele plâng pe sub măști din cauza înrăutățirii dramatice a situației. Joi, numai în acest spital au murit de Covid-19 24 de croați.

Într-o singură zi s-au folosit 360.000 de litri oxigen, de nouă ori mai mult decât într-o zi obișnuită, pe când nu bântuia pandemia.

Tatjana Keres, director al spitalului „Dubrava“: „Persistă această percepție greșită că i se întâmplă doar altcuiva. Deja din spitalul nostru au plecat 2.870 de sicrie.”

O rată de mortalitate zguduitoare este înregistrată și în Germania. Orașul Hanau din landul Hesse a apelat la o morgă mobilă.

Claus Kaminsky, primar Hanau: „Motivul e unul foarte trist, morgile celor două spitale din oraș nu mai fac față. Deși ar putea gestiona 24 de decese pe zi, asta nu mai ajunge, din nefericire.”

Și peste Ocean, suferința și moartea au atins o amploare copleșitoare. Numărul americanilor care luptă pentru viața lor în spitale a trecut de 114 mii.

Bill Lee, guvernator: „Vaccinul nu ne va scapă de egoismul și indiferența oamenilor față de ce li se întâmplă semenilor.”

Chiar dacă vaccinarea este deja începută, toți experții recomandă respectarea măsurilor-barieră până când serul va fi accesibil pentru o masa critică de oameni.

Mitchell H. Grayson, advisor to Asthma and Allergy Foundation of America: „Nu e deloc surprinzător că au existat câteva cazuri de reacții adverse. Din câte știm până acum, au fost 2-3 în Regatul Britanic și vreo 2 cazuri în Alaska.”

Riscul să ai o reacție adversă la vaccin este extrem de scăzut. Și, chiar dacă prezinți probabilitate mai mare, oricum riscul de a suferi urât din cauza COVID e mult mai mare.

În Italia, țară care se confruntă cu o tendință anti-vaccinare în creștere în ultimii ani, a început instalarea a 1500 de pavilioane din lemn pictate cu flori roz, menite să simbolizeze regenerarea.

Concepute pro-bono de faimosul arhitect italia Stefano Boeri pentru a servi drept centre de vaccinare anti-Covid, pavilioanele vor fi amplasate în piețe și zone centrale ale orașelor.