Străzile din Londra, blocate de mii de persoane. Oamenii, supărați de Guvernul Theresei May

Oamenii au ieșit în stradă la apelul mișcării Extinction Rebellion, blocând poduri, conform AFP, citat de News.ro.

Huge crowds arrive at Westminster Bridge from Waterloo. We are still growing. This movement is here to stay. #ExtinctionRebellion #WestminsterBridge #WaterlooBridge pic.twitter.com/yOyKyW5upJ

„Este ziua rebeliunii. Cucerim podurile Londrei, înainte să ne prăbuşim toţi”, a anunţat într-un comunicat mişcarea, care a îndemnat la blocarea a cinci poduri în centrul Londrei, inclusiv a Podului din Westminster.

„Astăzi (sâmbătă), arătăm câţi oameni s-au săturat şi au nevoie de schimbare”, a declarat Jack Gouldbourn de la Extinction Rebellion, citat în comunicat.

Manifestanţi au blocat sâmbătă după-amiaza două poduri, a anunţat poliţia londoneză, contactată de AFP.

Potrivit organizatorilor, peste 6.000 de persoane au manifestat sâmbătă.

We demand the government start taking the climate crisis seriously and implement the policies to deal with it. We need radical change and we need it now. Hear us.#ExtinctionRebellion#WestminsterBridge pic.twitter.com/62DzjeYwsF