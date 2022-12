Stoltenberg: Mă tem că războiul din Ucraina va scăpa de sub control și se va transforma într-un război între Rusia și NATO

Stoltenberg a făcut aceste declarații pentru presa din Norvegia, într-un interviu în care a vorbit despre provocările pe care le întâmpină ca lider al NATO în timpul uneia dintre cele mai mari crize înregistrate în Europa în ultima vreme, potrivit NRK.

„Sunt foarte serios. Este un moment fatidic pentru Europa și, prin urmare, și pentru Norvegia”, spune el.

De asemenea, a mai precizat că NATO lucrează în fiecare zi pentru a preveni escaladarea războiului.

Jens Stoltenberg nu este străin de modul în care funcționează războiul și de modul în care îi afectează pe oameni.

Bunicul său a luat parte la Al Doilea Război Mondial, iar tatăl său, Thorvald Stoltenberg, a fost diplomat, ministru al apărării și ministru al afacerilor externe.

„Crescând, am învățat că pacea nu este un dat. În plus, am învățat să credem în contactul uman și știm cât de important este să vorbim unul cu celălalt”, spune Stoltenberg.

Instrumentele diplomatice au fost importante în rolul său de lider al NATO, dar în cazul războiului, negocierile nu au avut niciun rezultat.

„La un moment dat, conversațiile sunt inutile. Putin a decis să folosească forța și puterea. Ceea ce ajută este sprijinirea militară a Ucrainei. Doar o Ucraina puternică poate aduce pacea”, a spus liderul NATO.

Putin s-a schimbat

Stoltenberg și Putin au fost apropiați unul de celălalt de la începutul anilor 2000. La acea vreme, Stoltenberg era proaspăt ales prim-ministru, iar Putin tocmai devenise președinte al Rusiei.

„Când a fost proaspăt ales președinte în 2000, era candidat și dorea cooperarea cu Occidentul. Putin mai târziu, este mult mai agresiv și spune povești care nu sunt adevărate.”, a spus el.

Stoltenberg crede că Putin a judecat greșit Ucraina.

„A crezut că poate realiza ceea ce își dorește prin forța militară și o brutalitate pe care nu am mai văzut-o de la Al Doilea Război Mondial. Ei au lovit în mod deliberat civili prin întreruperea alimentării cu apă și atacând ținte non-militare. Este un război extrem de brutal”, a mai adăugat acesta.

„Nu cred că va putea distruge Ucraina. Dimpotrivă, el aduce și mai mult sprijin pentru Ucraina”, adaugă Stoltenberg.

La începutul acestui an, liderul NATO a ținut un discurs în Parlamentul UE. Acolo a subliniat cât de important este pentru Europa ca Putin să nu câștige Ucraina.

„Cred că este extrem de periculos să subestimăm cu ce ne confruntăm. Ne confruntăm cu un test pentru a stabili dacă libertatea poate rezista regimurilor autoritare”, a menționat liderul NATO.

„Îi înțeleg pe cei care cred că prețurile la alimente și facturile la electricitate sunt prea mari. Este un preț dureros pe care îl plătim noi în Europa. Dar va fi un preț mult mai mare de plătit dacă libertatea noastră este amenințată de câștigarea Ucrainei de către Putin”, a avertizat el.

Se teme de extinderea războiului

Întrebat de ce se teme cel mai mult în această iarnă, el răspunde: „Mă tem că războiul din Ucraina va scăpa de sub control și se va extinde într-un război major între NATO și Rusia. Dar sunt încrezător că vom evita asta”, spune Stoltenberg și subliniază faptul că NATO și-a sporit prezența în estul alianței.”

Potrivit lui Stoltenberg, Putin nu se poate îndoi de capacitatea NATO de a apăra țările membre.

„Știe că este unul pentru toți și toți pentru unul. Cea mai importantă sarcină a NATO este de a preveni războiul pe scară largă în Europa și este ceva la care lucrăm în fiecare zi.Lumea a mers înainte deceniu după deceniu. NATO este mai puternică decât a fost în mulți ani. Nu în ultimul rând, Putin a subestimat capacitatea noastră de a ne proteja și a ne apăra reciproc. Atâta timp cât facem asta, suntem în siguranță”, conchide Stoltenberg.

Sursa: News.ro, NRK Etichete: , , , , Dată publicare: 10-12-2022 10:03